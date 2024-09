Eurorivali in Champions, il Girona rimontato dal Celta 1-1

Alla fine il Celta riacciuffa il Girona con un gol di Iago Aspas all'81'. Nel match valido l'ottavo turno de LaLiga 2024-25, la squadra di Michel, futura sfidante del Milan in Champions League, non è riuscita a mantenere la porta inviolata e il vantaggio acquisito al 38' con Herrera, facendosi infilare appunto nel finale dall'attaccante spagnolo. Si infrangono così le speranze dei catalani di mettere la freccia sul Celta in classifica. Altro dato preoccupante: la vittoria in casa del Girona manca ormai dal primo settembre contro il Siviglia. Da quel momento in avanti solo 3 sconfitte e 2 pareggi.

Il Milan in Champions, le date:

1ª GIORNATA (martedì 17 settembre 2024, ore 21.00): Milan-Liverpool 1-3

2ª GIORNATA (martedì 1 ottobre 2024, ore 21.00): Bayer Leverkusen-Milan

3ª GIORNATA (martedì 22 ottobre 2024, ore 18.45): Milan-Club Brugge

4ª GIORNATA (martedì 5 novembre 2024, ore 21.00): Real Madrid-Milan

5ª GIORNATA (martedì 26 novembre 2024, ore 18.45): Slovan Bratislava-Milan

6ª GIORNATA (mercoledì 11 dicembre 2024, ore 21.00): Milan-Stella Rossa

7ª GIORNATA (mercoledì 22 gennaio 2025, ore 21.00): Milan-Girona

8ª GIORNATA (mercoledì 29 gennaio 2025, ore 21.00): Dinamo Zagabria-Milan