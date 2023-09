Eurorivali, oggi in campo anche Newcastle e Psg in campionato

Non solo il Milan in campo oggi: i rossoneri scenderanno sul terreno di gioco alle 18 per sfidare la Lazio a San Siro. Anche le avversarie di Champions League giocheranno questo pomeriggio, fatta eccezione per il Borussia Dortmund (sfidante dei rossoneri il prossimo mercoledì 4 ottobre) che ha vinto ieri sera nell'anticipo di Bundesliga contro l'Hoffenheim per 1-3. Il Newcastle scenderà in campo alle 16 in casa contro il Burnley. Il Psg sarà di scena un'ora dopo (e un'ora prima del Milan) alle 17: i parigini saranno ospiti del Clermont.