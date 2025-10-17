Fiorentina, domenica contro il Milan la 500esima panchina per Pioli in Serie A
Il Milan di Max Allegri torna finalmente in campo, e lo fa dopo una sosta per le nazionali negativa dal punto di vista degli infortunati. Out Rabiot e Pulisic, i rossoneri dovranno fare di necessità virtù domenica sera a San Siro contro la Fiorentina dell'ex Stefano Pioli, in crisi di risultati in campionati. Queste alcune statistiche verso la sfida del Meazza, in programma alle 20.45:
Pioli torna a San Siro
La prossima sarà la panchina numero 500 per Stefano Pioli in Serie A, che diventerà il 13° allenatore a tagliare questo traguardo; in caso di vittoria sarebbero 218 i suoi successi - 108 dei quali alla guida del Milan, avversario di giornata (incluso l'ultimo l'11 maggio 2024 contro il Cagliari) - e, dopo altrettante panchine, hanno fatto meglio solo Massimiliano Allegri, Giovanni Trapattoni e Luciano Spalletti (218 anche Gian Piero Gasperini).
