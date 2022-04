Fiorentina, Italiano: "Non dobbiamo mollare adesso: abbiamo l'ultimo sprint"

MilanNews.it

Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina avversaria domenica del Milan, si è così espresso in conferenza stampa pre Udinese: "Il campionato della Fiorentina è stato strepitoso, anche la semifinale di Coppa Italia è un traguardo. Perché il lavoro diventi grandissimo non dobbiamo mollare adesso e spingere. I 22 punti in più dello scorso anno ci rendono orgogliosi ma abbiamo l'ultimo sprint. Venivamo da sei risultati utili consecutivi, tranne il primo tempo di Salerno la squadra si sta esprimendo sempre ad alti livelli. Di responsabilità ne prendiamo tutti, ma facciamo ogni cosa in buona fede e la squadra l'ha dimostrato".