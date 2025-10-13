Fiorentina, notizie dalla Croazia su Pongracic: ci sarà contro il Milan

Durante Croazia-Gibilterra, partita giocata ieri sera, al 60' il difensore viola Pongracic era uscito per una brutta botta accusata in uno scontro di gioco. In mattinata sono arrivate buone notizie alla squadra di Stefano Pioli che, come riporta Viola News, in contatto con la Croazia, ha ricevuto notizie rassicuranti sulle sue condizioni e quindi, il difensore sarà sicuramente a disposizione per la sfida di domenica sera a San Siro contro il Milan.

Gli altri infortunati: Se Moise Kean a seguito dell'infortunio procuratosi alla caviglia al 10' del primo tempo contro l'Estonia tornerà in giornata al Viola Park per approfondire l'entità dell'infortunio e capire se ci saranno possibilità di vederlo in campo contro i rossoneri, procedono invece spediti i recuperi di Fazzini e Dodò che puntano con forza a rientrare per prendersi un posto da titolare domenica sera.