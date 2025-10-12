Italia e Fiorentina in apprensione, Kean salta l'allenamento e svolge esami

L'Italia e la Fiorentina sono in apprensione in queste ore per quanto riguarda le condizioni di Moise Kean, centravanti della Nazionale e della Viola che ieri contro l'Estonia ha aperto le danze per il 3-1 degli Azzurri prima di farsi male per quella che è sembrata essera una distorsione alla caviglia: in tutto in circa 15 minuti di gara. Una situazione che interessa Gattuso, che martedì si gioca quantomeno gli spareggi Mondiali contro Israele, ma anche Pioli che spera di non dover perdere la sua punta a lungo.

Spettatore interessato anche il Milan che sarà avversario della Fiorentina domenica prossima, nella settima giornata che sancirà la ripresa del campionato di Serie A dopo la sosta. Secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport nella sua versione online, oggi Moise Kean ha saltato l'allenamento con la Nazionale che è già arrivata a Udine dove giocherà dopodomani. Non solo, l'attaccante ex Juve è stato trasportato da un van della federazione in un centro specializzato per svolgere uilteriori e approfonditi esami alla caviglia. Nelle prossime ore se ne saprà di più anche se è possibile un ritorno a Firenze.