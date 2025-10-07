Fiorentina, solo piccoli problemi per Dodò e Fazzini: entrambi puntano al Milan

Oggi alle 16:40L'Avversario
di Enrico Ferrazzi

Domenica durante il match contro la Roma, Dodò e Jacopo Fazzini, rispettivamente terzino e centrocampista della Fiorentina, sono usciti dal campo con qualche acciacco: problema al ginocchio destro per il brasiliano, mentre l'ex Empoli ha rimediato una botta alla caviglia. 

Secondo quanto riferisce gazzetta.it, per entrambi si tratta solo di piccoli problemi fisici e dunque sia Dodò che Fazzini puntano ad essere regolarmente a disposizione di Stefano Pioli per la sfida in casa del Milan dopo la sosta (domenica 19 ottobre alle 20.45 a San Siro). 
 