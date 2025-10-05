Juve, Tudor: "Abbiamo messo Kalulu a destra perché loro lì sono pericolosi con Rabiot e Pulisic"
Igor Tudor ha parlato a DAZN nel pre partita di Juventus-Milan. Queste le sue dichiarazioni:
Come mai David oggi?
“Scelgo quello adatto per la partita, poi giocano tutti”.
Sul momento:
“La mia analisi è questa: nessuna squadra al mondo può fare 90 minuti al massimo. Noi a Villarreal abbiamo fatto un grande secondo tempo, per me è importante che la squadra ci sia comunque. Proviamo ad andare sempre forte, ma non è facile. Abbiamo anche noi i nostri limiti e le nostre debolezze. Bisogna pedalare oggi”.
Su Rugani:
“Rugani è un giocatore affidabile, è giusto farlo giocare. Abbiamo messo Kalulu a destra perché loro lì sono pericolosi con Rabiot e Pulisic e Gatti a destra con lui”.
C’è una gabbia su Pulisic?
“Non c’è nessuna gabbia, sia gioca di squadra e di reparto. Che vinca il migliore”.
