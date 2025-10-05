Juventus, Bremer out contro il Milan: al suo posto Rugani. Ok Thuram, in porta torna Di Gregorio
Una cattiva e una buona notizia in casa bianconera in vista del big-match di stasera contro il Milan: come riporta questa mattina La Gazzetta dello Sport, Igor Tudor, tecnico della Juventus, dovrà fare a meno di Gleison Bremer, che ha ancora fastidio al ginocchio e, dopo la gara di Champions League contro il Villarreal, salterà dunque anche la sfida casalinga contro i rossoneri. Al suo posto dovrebbe giocare dal primo minuto Daniele Rugani.
Sta meglio invece Khephren Thuram che sarà regolarmente tra i convocati del tecnico croato ed è in corsa per una maglia da titolare, anche se sembra essere in leggere svantaggio su Weston McKennie. In attacco, spazio a Jonathan David con alle sue spalle confermati Francisco Conceiçao da una parte e Kenan Yildiz dall'altra. In porta si rivedrà dall'inizio Michele Di Gregorio dopo che mercoledì in Champions League ha giocato Mattia Perin.
