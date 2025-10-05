Juve, McKennie: "Allegri sa come giocano tanti dei nostri giocatori, sarà difficile"

di Manuel Del Vecchio

Weston McKennie ha parlato a DAZN nel pre partita di Juventus-Milan. Queste le sue dichiarazioni:

Oggi torna Allegri... Che partita sarà?

“Con lui ridevo sempre. Lui sa come giocano tanti dei nostri giocatori, sarà difficile. Ma anche noi sappiamo come giocano loro, vediamo”.