Juventus in Serie A, i numeri: bianconeri ancora imbattuti

vedi letture

Il Milan si prepara ad affrontare all'Allianz Stadium di Torino la Juventus nella 6ª giornata di Serie A 2025/26. I rossoneri, guidati da mister Allegri, sfideranno la squadra allenata da Tudor in un match che promette emozioni. Entrambe le squadre sono in ottima forma, con il Milan che cerca di mantenere la sua striscia di vittorie consecutive. La Juventus, dal canto suo, vorrà difendere il proprio campo e continuare la sua imbattibilità in campionato. Ci avviciniamo al calcio d'inizio con le statistiche pre partita.

Numeri pre partita: Juve ancora imbattuta

Infatti, secondo quanto riportato da Opta, La Juventus è una delle tre squadre ancora imbattute in questo campionato; in particolare, i bianconeri hanno una striscia di imbattibilità in Serie A di 10 partite (6V, 4N) - ultimo ko il il 23 aprile 2025 contro il Parma. Inoltre pur essendo la squadra che è andata più volte al tiro in seguito a un recupero offensivo in seguito a pressing in questo campionato (10) ed essendo quarta come recuperi offensivi in generale (38, dietro a Como, Parma e Roma), la Juventus non ha ancora trovato il gol in questa Serie A dopo aver recuperato palla in zona offensiva.