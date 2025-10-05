Verso Juventus-Milan, i convocati bianconeri: out Bremer
Il Milan si prepara ad affrontare all'Allianz Stadium di Torino la Juventus nella 6ª giornata di Serie A 2025/26. I rossoneri, guidati da mister Allegri, sfideranno la squadra allenata da Tudor in un match che promette emozioni. Entrambe le squadre sono in ottima forma, con il Milan che cerca di mantenere la sua striscia di vittorie consecutive. La Juventus, dal canto suo, vorrà difendere il proprio campo e continuare la sua imbattibilità in campionato. E proprio sugli avversari dei rossoneri stasera, questi i convocati di Igor Tudor: out Bremer, c'è Pedro Felipe.
Juventus-Milan, i convocati dei bianconeri:
1 Perin
4 Gatti
5 Locatelli
6 Kelly
7 Conceicao
8 Koopmeiners
9 Vlahovic
10 Yildiz
11 Zhegrova
15 Kalulu
16 Di Gregorio
17 Adzic
18 Kostic
19 Thuram
20 Openda
22 McKennie
23 Pinsoglio
24 Rugani
25 Joao Mario
27 Cambiaso
30 David
44 Pedro Felipe
