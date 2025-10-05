Juve, Cambiaso: "Il Milan adesso ha raggiunto una grande fase difensiva"

Andrea Cambiaso ha parlato a DAZN al termine di Juventus-Milan 0-0. Le sue parole:

Che umore c’è dopo il quinto pareggio consecutivo?

“Nello spogliatoio c’è entusiasmo. Cinque pareggi di fila sono tanti, sono diversi tra loro, ma dobbiamo andare avanti con entusiasmo”.

Che partita è stata offensivamente?

“Non mi aspettavo un avvio diverso, conosco il mister e mi aspettavo una partita così bloccata. Offensivamente potevamo decisamente fare di più, ci ho provato. Il Milan adesso, da inizio stagione, ha raggiunto una grande fase difensiva. Potevamo creare di più superiorità sugli esterni ma non ci siamo riusciti”.

Sul gruppo:

“C’è più entusiasmo rispetto all’anno scorso, siamo più affiatati tra di noi e c’è più voglia di giocare insieme: è una cosa da portarci dietro fino alla fine”.