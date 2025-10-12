Lazio in ansia, si ferma anche Castellanos
(ANSA) - ROMA, 12 OTT - Il clima di emergenza, in casa Lazio, è ormai una costante. Agli infortunati Zaccagni, Rovella, Dele-Bashiru, Marusic e Pellegrini, oltre all'enigma Vecino, rischia di aggiungersi anche Valentin Castellanos. L'attaccante biancoceleste, infatti, non ha preso parte all'ultimo allenamento prima del riposo concesso da Sarri vista l'assenza del turno di campionato e sarà sottoposto agli esami strumentali che diranno l'entità del danno.
La speranza è che non ci sia nessuna lesione, ma il rischio che l'argentino sia costretto a saltare le due sfide di cartello contro Atalanta e Juventus c'è, privando così la squadra di Sarri di un'ulteriore pedina fondamentale in un momento particolarmente complicato della stagione. (ANSA).
