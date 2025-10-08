Fiorentina, oggi ripresi gli allenamenti: assenti in 3 oltre ai 10 nazionali

La pausa delle Nazionali inizierà ufficialmente domani con le prime partite, chi è rimasto a casa nei propri club di appartenenza continua ad allenarsi in vista della prossima settimana quando si tornerà in pista. Per il Milan il prossimo appuntamento non sarà come gli altri: domenica 19 ottobre, alle ore 20.45, i rossoneri affronteranno la Fiorentina a San Siro in quello che sarà il primo ritorno da avversario rossonero dell'ex tecnico del 19° scudetto Stefano Pioli: un'occasione che cade nel giorno del 60° compleanno del mister di Parma.

La Fiorentina, come riporta FirenzeViola.it, oggi è tornata ad allenarsi al Viola Park dopo la sconfitta contro la Roma in casa: per la squadra toscana solo tre punti nelle prime sei gare. Oltre ai 10 giocatori che hanno risposto alla chiamata delle rispettive Nazionali (Kean, Piccoli, Nicolussi Caviglia, Ndour, Martinelli, Fortini, Gudmundsson, Kospo, Dzeko e Pongracic), oggi all'allenamento erano assenti in tre: non hanno lavorato con la squadra Fazzini e Dodo, che hanno svolto una sessione a parte, e Sohm che sta recuperando da una fascite plantare. Recuperato e in gruppo, invece, il giovane centrale Pietro Comuzzo.