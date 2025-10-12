Milan-Como a Perth, Rodriguez: "Onestamente? Mi spiace che i tifosi milanisti si perdano una partita così"
Jesus Rodriguez, esterno del Como è intervenuto così in esclusiva alla Gazzetta dello Sport. Tra i tanti temi toccati, anche quello relativo a Mila-Como.
Che pensa delle polemiche per giocare Milan-Como a Perth?
"I viaggi sono durissimi, stare ore e ore seduti o sdraiati in un aereo stanca tanto. Poi noi siamo lavoratori e facciamo ciò che ci chiedono, quindi andremo in Australia e daremo tutto. Se hanno detto sì vuol dire che ci sarà un motivo positivo, però mi dispiace per i tifosi della squadra di casa che si perdono una partita e personalmente se fosse stato Como-Milan mi sarebbe piaciuto ancora meno, amo giocare nel mio stadio coi miei tifosi".
