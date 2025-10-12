Pongracic esce per infortunio con la Croazia: a rischio per il Milan?
È finita 3-0 la gara tra Croazia e Gibilterra, con la squadra guidata dal c.t.Dalic che conquista così la 5^ vittoria nel girone e consolida il primo posto a +3 dalla Polonia seconda. Se al 69' è entrato in campo il nostro Luka Modric, che ha giocato quindi un piccolo spezzone di partita, è invece uscito al 60' Marin Pongracic, difensore della Fiorentina che ha abbandonato il campo per un infortunio.
È ancora molto presto per arrivare ad una conclusione ma sicuramente le sue condizioni saranno da verificare nei prossimo giorni in vista della partita di domenica sera tra Milan e Fiorentina.
