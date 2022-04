MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Tra i convocati di Vincenzo Italiano per Fiorentina-Milan non vi è Alvaro Odriozola. Il terzino, in campo nello 0-4 subito contro l'Udinese, ha subito un affaticamento muscolare e non sarà a disposizione per il match di San Siro.