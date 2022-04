Fiorentina, recupero lampo per Torreira: convocato per l'Udinese e disponibile per il Milan

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Lucas Torreira ha recuperato in tempi rapidissimi dalla lesione di primo grado del muscolo trasverso dell’addome subita il 20 aprile scorso; sarà, dunque, a disposizione sia per l'Udinese che per la sfida al Milan di domenica.

Sono noti i convocati di Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, per la gara contro l'Udinese di domani alle 18:00.

Portieri: Dragowski, Terracciano, Rosati

Difensori: Biraghi, Igor, Martinez Quarta, Milenkovic, Odriozola, Nastasic, Terzic, Venuti

Centrocampisti: Amrabat, Bonaventura, Callejon, Duncan, Maleh, Saponara, Torreira

Attaccanti: Gonzalez, Ikone, Kokorin, Cabral, Piatek, Sottil.