Fiorentina, stoccata alla Juve di Barone: "Noi in Conference League con merito"

(ANSA) - FIRENZE, 02 AGO - "E' bello essere di nuovo in Conference League, sta diventando una competizione interessante, siamo molto soddisfatti, abbiamo sempre rispettato le regole da quando siamo qui e pagato ogni imposta sempre con regolarità rispetto ad altri club che hanno spalmato i pagamenti. Il merito è del presidente Commisso che ha la capacità e la liquidità per gestire la Fiorentina in questo modo''. Così Joe Barone intervenendo ai canali ufficiali del club dove ha toccato vari temi, dalla situazione stadio al mercato.''Per quanto riguarda il Franchi siamo accanto al Comune, crediamo nel progetto e noi, come pure i tifosi, vogliamo continuare a giocare lì anche durante i lavori - ha ribadito il direttore generale viola - Ci auguriamo che il restyling inizi e confidiamo che l'Italia e quindi anche Firenze ospitino gli Europei. Stiamo lavorando con il Comune e attendiamo indicazioni precise''. Intanto Barone insieme agli altri dirigenti è impegnato nella campagna acquisti e cessioni per cercare di consegnare a Vincenzo Italiano una rosa completa e competitiva: da ieri s'è aggregato il centrocampista italo/argentino Gino Infantino ed è in dirittura d'arrivo lo svincolato Yerry Mina, ex difensore di Everton e Barcellona: ''Abbiamo idee chiare sui giocatori da prendere, su Infantino abbiamo lavorato quasi un mese, è un giovane importante e abbiamo fiducia in lui. Puntiamo su elementi funzionali al sistema di gioco che è molto aggressivo''.

Fra i giocatori seguiti anche il portiere del Copenaghen Kamil Grabara, il centrale croato Josip Sutalo e per l'attacco M'Bala Nzola dello Spezia. La squadra viola è reduce dal successo in amichevole per 4-0 ieri sera a Grosseto contro la formazione locale: è stata la prima uscita estiva davanti ai propri tifosi. ''Serve un po' di pazienza ma contiamo di aprire presto il Viola Park - ha annunciato il dg - Ci sono in programma altre due amichevoli nel nostro centro sportivo, speriamo di ottenere l'agibilità per accogliere i nostri sostenitori''. I prossimi impegni per la squadra di Italiano saranno sabato e domenica in Inghilterra, a Newcastle, nel torneo 'Sela Cup' contro la formazione dell'ex milanista Tonali e contro il Nizza. (ANSA).