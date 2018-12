Fiorentina, Veretout: "Mi ispiro a Kante. Mi piace il nuovo ruolo"

Jordan Veretout, centrocampista della Fiorentina, è stato protagonista di un'intervista pubblicata oggi sul Corriere dello Sport-Stadio. Questo un estratto di ciò che ha detto: "I tempi per il primo successo in trasferta, contro una big, sono pronti. Era importante tornare a vincere, specie dopo tante partite in cui non riuscivamo a fare risultato. E' stato fondamentale per tutti. Prima vittoria in trasferta? Vogliamo vincere contro una grande squadra e soprattutto siamo consapevoli di voler centrare il primo successo della stagione in trasferta. E' un passo fondamentale per la nostra maturazione e siamo pronti a dar battaglia. Norgaard? E' un centrocampista che gioca in maniera semplice ma efficace che aiuta con i suoi movimenti chi sta in posizione e più avanzata. Ha grande qualità. Dabo? Bryan è abituato a giocare tra le linee, è uno che ci mette l'anima e si è visto anche nell'ultima gara.Il ruolo da regista? Mi piace molto questa nuova veste che mi ha disegnato Pioli: c'era bisogno di me in quella zona di campo e io sono stato ben felice di mettermi a disposizione. Lo considero un arricchimento personale. A chi mi ispiro? Da un po' di tempo osservo N'Golo Kante ora al Chelsea. La Francia? Deschamps non mi ha mai telefonato ma è normale. La concorrenza è tanta, non è facile spuntarla".