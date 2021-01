Florentia SG, Ceci: "Milan fortissimo, ma vogliamo vincere"

Intervistata nel corso della trasmissione “Colpo di tacco” su 50 Canale, la calciatrice della Florentia San Gimignano Serena Ceci ha parlato della sfida contro il Milan e della voglia di chiudere la stagione davanti alle rivali regionali Empoli e Fiorentina: “C'è un po' di amarezza per il rendimento dell'andata, non abbiamo iniziato nel migliore dei modi, ma ci stiamo riprendendo e vogliamo fare un girone di ritorno entusiasmante. Il Milan? È fortissimo, ma vogliamo vincere e sono sicuro che sentiremo attorno l'affetto e il sostegno dei nostri tifosi anche se si giocherà a porte chiuse. - conclude Ceci – Il nostro obiettivo è quello di arrivare davanti a Fiorentina, Empoli e anche Roma in classifica. Professionismo? Spero che arrivi il prima possibile, ma non escludo di vivere un'esperienza all'estero in futuro”.