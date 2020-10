Fonseca: "Come si ferma Ibrahimovic? Ho fiducia nei miei difensori..."

Intervistato nel post-partita di Roma-Benevento, l'allenatore dei giallorossi, Paulo Fonseca, ha voluto "dribblare" la domanda sul Milan. Ecco, difatti, la sua risposta: "Come si ferma Ibrahimovic? Non so se Smalling sarà pronto, ma abbiamo altri difensori molto forti. Kumbulla, Ibanez e Mancini hanno tutta la mia fiducia. Io devo essere il primo ad essere equilibrio perché non è semplice tenerlo. Non siamo i peggiori quando perdiamo, non siamo i migliori quando vinciamo".