Gasperini a Sky: "Gol di De Ketelaere straordinario. Abbiamo vinto strameritatamente"

vedi letture

Il Milan cade a Bergamo, senza attaccare nel secondo tempo, e crolla a -12 dall'Atalanta che vince 2-1 ed è per una notte capolista del campionato di Serie A. Ai microfoni di Sky Sport, al termine della gara, ha parlato il tecnico atalantino Gian Piero Gasperini che ha offerto il suo punto di vista sulla partita. Le sue parole.

Quanto pesa la vittoria? "Per noi è normale che sia una grande vittoria, ottenuta contro una squadra con giocatori molto forti ed è additata tra le migliori. L'abbiamo vinta strameritatamente e con tutti i numeri a nostro favore. Siamo molto felici"

Sulla partita seguita dalla tribuna: "Siamo partiti subito con un'occasione per il Milan clamorosa e dopo poco ne abbiamo avuto una altrettanto pericolosa noi. Dopo il vnataggio abbiamo preso una brutta infilata sul pareggio: la loro velocità era ciò che più ci impensieriva ma siamo riusciti sempre a chiudere. In mezzo al campo abbiamo evitato il pressing loro che ultimamente era stato molto efficace. Nella ripresa loro hanno fatto meno e noi non ci siamo mai accontentati: non abbiamo perso tempo, mai buttati per terra e abbiamo cercato di fare il gol"

Sulle parole di Fonseca sull'arbitraggio: "Se il tentativo di parlare d'altro e non della partita, ognuno può commentare. Da parte mia non ho avuto questa sensazione: il gol di De Ketelaere è stato straordinario, è andato in cielo. Non ricordo episodi particolari, se non qualche fallo laterale contestato. Metto l'accento non sulla prestazione del Milan ma sulla nostra: sono stra convinto che abbiamo meritato la vittoria"

Sul coro sullo scudetto dei tifosi: "Io penso che a Bergamo dopo 15 partite si potesse cantare un coro così: bisogna lasciarglielo cantare, un coro che è rimasto bloccato per decenni. Lasciamoglielo cantare, è una cosa di gioia. Poi qui a Bergamo la gente ha molto i piedi per terra. Chiaro che siamo lì e se tra 20 partite saremo ancora lì, avrà un senso"

Miglior Atalanta che ha allenato? "E' un'Atalanta molto diversa, sono legatissimo a tutte le squadre: dalla prima di cui è rimasto solo Toloi. Sono squadre e giocatori che mi hanno dato grandissime soddisfazioni. Questa sta ottenendo risultati superiori"

Sulla partita con il Real: "Domani guarderemo le altre partite e martedì sera è un appuntamento atrordinario per noi, per il club e la città di Bergamo. Favoriti? Questo è soggettivo... (ride, ndr). Non sono molto convinto di questo ma stasera va bene tutto"