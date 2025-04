Gasperini: "Crollo dell'Atalanta? Mai stati così in alto"

(ANSA) - BERGAMO, 05 APR - "Col presunto 'crollo' di Firenze di cui leggo e sento parlare di sta esagerando un po', mica ci abbiamo perso solo noi. Fatico a vedere un crollo, due partite prima avevamo vinto alla grande con la Juventus e poi abbiamo giocato bene anche con l'Inter pur perdendo". Così Gian Piero Gasperini, alla vigilia della partita dell'Atalanta con la Lazio: "Domani è la prima di 5 partite in casa sulle 8 che restano. Riportiamo le cose alla loro realtà - aggiunge il tecnico nerazzurro -. Bisogna verificare se siamo pronti allo sprint, non ci siamo mai trovati nel finale di campionato in una situazione così favorevole. L'idea di un crollo non ce l'hanno nemmeno i tifosi, basta vedere il loro atteggiamento: distinguo l'aspetto del pubblico dall'aspetto mediatico".

Sull'avversario, poche parole: "La Lazio è un'ottima squadra, forte in tutti i reparti, è in corsa per vincere l'Europa League e sta attraversando alti e bassi. Non sarà una partita definitiva o decisiva, ma se vinciamo mettiamo un margine difficilmente recuperabile - osserva Gasperini -. Non è che l'Atalanta possa chiudere la sua stagione con otto giornate d'anticipo". Infine, sulle parole del presidente Antonio Percassi, "speriamo che il mister rimanga, è un grande allenatore", giovedì sera alla preview del docu-film 'Atalanta. Una vita da Dea" sul trionfo in Europa League: "L'ennesima dimostrazione del rapporto e dell'apprezzamento reciproci. Tutto il resto fa parte del calcio e il calcio va avanti", chiude l'allenatore nerazzurro che ha il contratto in scadenza nel 2026. (ANSA).