Gasperini, espulso, insulta Di Bello: "Faccia di merda"

Durante il primo tempo di Milan-Atalanta il direttore di gara Di Bello ha espulso, per doppia ammonizione, l'allenatore della Dea Gasperini. Il tecnico dei bergamaschi ha protestato in modo reiterato e sopra le righe per un contatto di area di rigore del Milan (in verità quello tra Gabbia e de Roon, entrambi costretti a lasciare il campo, è un contrasto di gioco (s)fortuito).

Dopo l'espulsione Gasperini, ripreso dalle telecamere che lo inchiodano, si è rivolto nei confronti dell'arbitro Di Bello con un poco elegante: "Faccia di merda". Non un episodio particolarmente edificante.