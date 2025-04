Gasperini può sorridere: contro il Milan ci sarà l'ex De Ketelaere

Alla vigilia sembrava scontata la sua assenza, ma invece in Milan-Atalanta Gian Piero Gasperini potrà puntare su Charles De Ketelaere, il grande ex della partita.

Scrive infatti questa mattina Tuttosport che il giocatore belga ha svolto nella giornata di ieri il primo allenamento in gruppo da quando si è fermato alla vigilia della partita con il Bologna del 10 aprile. Certo, è difficile pensare che possa scendere in campo dal primo minuto, ed infatti non sarà così, ma il suo recupero è comunque un segnale importante, dato che Gasperini potrà puntare su una temibile arma in più a partita in corso.