Gazzetta - La Juventus cerca il nuovo Ds: Massara il candidato principale

In attesa di capire se Federico Cherubini rimarrà in società o meno (in caso affermativo, con un altro ruolo), la Juventus sta cercando un nuovo direttore sportivo in vista della prossima stagione. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, il principale candidato al momento è Frederic Massara. L'attuale ds del Milan ha già lavorato con Francesco Calvo alla Roma e conosce Massimiliano Allegri da una vita, essendo stato suo compagno di squadra ai tempi del Pescara. Da non sottovalutare inoltre il possibile ritorno di Pablo Longoria, attuale presidente del Marsiglia ma anche ex responsabile scouting bianconero dal 2015 al 2018.