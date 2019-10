Genoa, Andreazzoli in conferenza: "Domani affrontiamo una squadra importante. Out Barreca"

Intervenuto oggi in conferenza in vista della gara di domani sera contro il Milan, Aurelio Andreazzoli, tecnico del Genoa, ha dichiarato: "La settimana è stata normale perchè quando ci siamo ritrovati lunedì abbiamo tracciato una linea dietro le nostre spalle verso la quale non ci siamo rivolti mai - riporta tuttomercatoweb.com -. Abbiamo guardato solo davanti consci del fatto che se ci fossimo girati indietro avremmo visto uno spettacolo che non ci sarebbe piaciuto. Abbiamo pensato a fare quello che c'è da fare per affrontare una squadra importante come il Milan. Abbiamo lavorato su quell'entusiasmo necessario ad una squadra per affrontare una partita importante senza rivolgerci indietro. Quella è stata una parentesi che ci piace dimenticare. Mentre invece dobbiamo pensare a quello che di buono abbiamo fatto in un recente passato, molto recente. Sfida tattica con Giampaolo? Queste sono cose un po' private, non perché non si vogliono dire ma perchè fanno parte del lavoro. Lui avrà individuato le sue strategie e noi le nostre. Le sue e le mie strategie conteranno molto o niente rispetto al taglio che si può dare alle partite: ovvero la partecipazione, l'orgoglio e la voglia di combattere. Poi arriva la tattica. Cosa mi aspetto dai miei giocatori? Mi aspetto che riescano a infiammare come hanno fatto le prime due gare che abbiamo giocato nel nostro stadio. Mi aspetto quello. Che riescano ad esprimere l'entusiasmo che mi hanno mostrato in allenamento. Il nostro compito sarà quello di dare il via al nostro pubblico. Gli infortunati? Abbiamo solo Barreca che non ha partecipato a nessun allenamento. Lerager ha ripreso dopo due giorni e per il resto non abbiamo problemi".