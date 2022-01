Genoa, due nuovi positivi. Giovedì sera ci sarà la sfida contro il Milan

"Il Genoa Cfc comunica che nella giornata di ieri due giocatori della Prima Squadra sono risultati positivi alla ricerca di Sars-Cov2 mediante test molecolare. I due calciatori sono stati posti in isolamento domiciliare e le Autorità Sanitarie competenti sono state prontamente informate". Lo riporta il sito ufficiale del Grifone. Giovedì il Genoa sarà in campo a San Siro contro il Milan per la sfida valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia.