Genoa, qui Pegli: seduta di scarico per la squadra

Penultima seduta di allenamento per il Genoa. Dopo la riunione in sala video, i giocatori hanno svolto la seduta in palestra e le prove sul terreno di gioco. Oggi niente partitelle per i giocatori. Il tecnico Davide Nicola ha deciso di iniziare oggi il programma di scarico, dopo l’intensa attività che ha contraddistinto tutta la settimana, a partire dalla ripresa di lunedì. I giocatori hanno svolto esercitazioni anche su corner e calci piazzati, oltre alle prove dei tiri in porta. Non ci sono novità, dopo il rientro di Stefano Sturaro: sarà un’opzione in più per l’allenatore rossoblù in vista del recupero di dopodomani alle 15 contro il Milan al “Meazza”. Continua intanto il recupero il gioiellino della Primavera Yayah Kallon, sotto le direttive dei rieducatori.