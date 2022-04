Genoa. Sturaro non al meglio, si prepara Galdames

MilanNews.it

Alexander Blessin, tecnico del Genoa, deve fare i conti con qualche assenza di troppo in vista della sfida di stasera contro il Milan. Oltre agli assenti di lungo corso come Cambiaso, Vanheusde, Czyborra e Rovella, molto probabilmente l'allenatore tedesco dovrà fare a meno anche di Sturaro, quantomeno dall'inizio. Per questo motivo, secondo quanto riferisce Gazzetta, sarebbe pronto per una maglia da titolare al finaco di Badelj il cileno Pablo Galdames.