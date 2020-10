Gotti: "Spero di avere i ragazzi al top per la gara contro il Milan"

Dopo la vittoria contro il Vicenza, valida per il terzo turno di Coppa Italia, Luca Gotti, tecnico dell'Udinese, ha parlato in esclusiva ai microfoni di Udinese TV. Ecco le sue dichiarazioni: "Ha dato fastidio subire gol nel finale, mi sembrava fosse immeritato in base a quello che stava succedendo. Volevamo passare il turno senza concedere campo. A tratti ci sono state giocate di pregio, ho visto i ragazzi divertirsi e impegnarsi al massimo. Registro il fatto di aver segnato tre gol, con Nestorovski ci ha provato in tutti i modi a iscriversi anche lui nella lista dei marcatori. Deulofeu ha trovato il goal e ha trovato il suo minutaggio, poi l'ho tolto per non sovraccaricarlo. Stesso discorso per Larsen, che mi è sembrato in condizione così come Bonifazi. Contro il Milan spero di avere i giocatori al massimo della forma, poi fare le scelte è il mio mestiere e di volta in volta preparo le formazioni cercando di trovare le soluzioni migliori"