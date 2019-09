Hellas Verona, frattura nasale per Tutino ma contro il Milan ci sarà

Sarà l’Hellas Verona il prossimo avversario del Milan dopo la sosta delle Nazionali. La squadra di Juric, reduce dalla vittoria in trasferta a Lecce era in ansia per le condizioni di Gennaro Tutino, uscito anzitempo dal Via del Mare per un infortunio al naso. Il giovane attaccante tuttavia ci sarà contro il Milan, dato che lo stesso club ha annunciato sul proprio sito che “a Gennaro Tutino è stata riscontrata una frattura non scomposta della piramide nasale. L’attaccante gialloblù non dovrà sottoporsi a intervento chirurgico. Una maschera di protezione consentirà a Tutino di proseguire regolarmente ad allenarsi e a giocare“.