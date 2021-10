Hellas Verona, Montipò: "Milan? Dobbiamo sfatare il tabù San Siro"

“Ci dobbiamo provare”. Lorenzo Montipò, portiere dell’Hellas Verona, è carico in vista della sfida al Milan: “Hanno due squadre - dice a L’Arena - quella per il campionato e quella per la Champions. Dobbiamo sfatare il tabù di San Siro. I vaccini? Credo nella scienza, penso sia stato giusto vaccinarsi e attenersi alle norme. Donnarumma? Da portiere a portiere, non lo giudico, per me il più bravo rimane Alisson, ma Donnarumma è comunque sul podio”.