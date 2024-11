Il consiglio di Benzema a Mbappè: "Ora è un 9, deve dimenticarsi la fascia sinistra"

I numeri di Kylian Mbappé non sono ancora quelli attesi ma a far discutere sono soprattutto le sue prestazioni. Da centravanti, infatti, il francese non riesce a rendere al meglio; un problema che Karim Benzema ha analizzato nel corso di un lungo intervento a El Chiringuito: "Per me il problema è che non è un centravanti. Ogni volta che gioca da 9 con la Francia, non va bene. Non è la sua posizione, ma a sinistra c'è un ragazzo che gli somiglia ed è allo stesso livello, Vinicius", ha detto l'ex Real Madrid, oggi all'Al Ittihad..

L'ex nazionale francese (97 presenze, 37 gol) dà qualche piccolo consiglio al suo ex compagno: "Kylian non deve arrendersi. Non credo che Vinicius cambierà posizione. Attualmente è il migliore al mondo e non si può spostare. Devono far capire a Mbappé che ormai è un 9 e che deve dimenticarsi la fascia sinistra. Si muova con Vinicius, in alternanza. Ora deve dimostrare di essere molto bravo anche in altre parti del campo. Pressione? Per me è stato diverso, avevo 21 anni quando sono arrivato al Real. Non è la stessa cosa per Mbappé, che ne ha 25 e se non segna un gol per due o tre partite, lo ammazzano. Puoi anche vincere il Pallone d'Oro ma devi imparare a convivere con quella pressione, che è molto forte ed è diversa rispetto al PSG. Lo hanno comprato per fare gol e deve riuscirci".