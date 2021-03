Il Messaggero: "Niente da fare con le big, la Roma si arrende anche al Milan"

Il Messaggero mette in evidenza la fragilità della Roma contro le big: su 24 punti disponibili con le migliori, solo 3 i punti raccolti dai giallorossi che ieri sono stati sconfitti anche dal Milan in casa (primo ko tra le mura amiche del torneo). Con Fonseca, in 21 scontri diretti con le grandi, appena 3 successi. Precipita la classifica, coi capitolini superati dall'Atalanta e insidiati dal Napoli, a meno uno come la Lazio, ma che deve anche recuperare la gara contro la Juventus. I rossoneri replicano all'Inter e dopo 2 sconfitte di fila restano in scia della squadra di Conte.