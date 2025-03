Il Milan è la vittima preferita di Antonio Conte in carriera

vedi letture

Al rientro dalla sosta il Milan di Sergio Conceiçao sarà ospite al Diego Armando Maradona del Napoli di Antonio Conte, che nell'ultimo turno di campionato ha pareggiato a Venezia fallendo il sorpasso in classifica all'Inter capolista. La sfida del prossimo 30 marzo sarà importantissima per il proseguo della stagione di entrambe le squadre: mentre i partenopei hanno necessità di vincere per rimanere aggrappati al treno scudetto, i rossoneri devono fare lo stesso per alimentare i sogni Europa, i sogni Champions League, che adesso dista solo 6 punti.

Il Napoli ha però dalla sua un'arma che nel corso degli anni è risultata essere letale per il Milan: Antonio Conte. Riprendendo i dati forniteci dai colleghi di Transfermarkt, infatti, l'allenatore salentino ha nel Diavolo la sua vittima preferita in carriera. In 17 incontri l'azzurro è riuscito a vincere in 11 occasioni, pareggiando in 4 e perdendo addirittura solo in 2, con una media punti a partita di 2,18.