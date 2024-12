Il Milan è una delle squadre che Ranieri ha più affrontato in carriera: i dati

Domenica sera il Milan ospiterà a San Siro la Roma per la 18esima giornata della Serie A Enilive. Entrambe le squadre non si possono permettere ulteriori passi falsi dopo un inizio di stagione complicato, ma quella della Scala del Calcio sarà una sfida nella sfida, non solo per i tanti campioni in campo, ma anche per i due che siedono in panchina, ovvero Paulo Fonseca e Claudio Ranieri.

Soffermandoci sull'avversario, il Milan è una delle squadre che l'allenatore giallorosso ha più volte affrontato in carriera. Quella di domenica, più nello specifico, sarà la 28esima. Il bilancio sorride però a favore del Diavolo, che nei 27 incontri precedenti è riuscito ad imporsi in ben 13 occasioni.

Nelle restanti 14 partite Ranieri ha pareggiato in 8 e vinto in 6, l'ultima volta nel gennaio 2012, quando alla guida dell'Inter riuscì a portare a casa un tiratissimo derby grazie alla rete del Principe Milito.