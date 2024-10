Il Monza a casa Gasp prima del Milan. Nesta risparmierà Daniel Maldini

Per la trasferta di Bergamo con l'Atalanta l'allenatore del Monza Alessandro Nesta potrebbe cambiare qualcosa a livello di formazione rispetto alla squadra schierata dall'inizio nell'ultima sfida pareggiata 2-2 contro il Venezia. In difesa si va verso la conferma di Izzo, Pablo Marì e Carboni davanti a Turati. A centrocampo Bianco sostituirà lo squalificato Bondo (espulso) e affiancherà Pessina, sugli esterni spazio per Pedro Pereira e Kyriakoupolus. In attacco Djuric sarà la punta centrale e Mota e Caprari i due trequartisti. Daniel Maldini, sulla via del pieno recupero, partirà dalla panchina.

Le probabili formazioni

ATALANTA (3-4-3): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolašinac; Cuadrado, De Roon, Pasalic, Ruggeri; De Ketelaere, Zaniolo, Lookman.

MONZA (3-4-2-1): Turati; Izzo, Pablo Marì, Carboni; Pereira, Bianco, Pessina, Kyriakopoulos; Caprari, Dany Mota; Djuric.