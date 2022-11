Il Tirreno su Bonaventura e Saponara: "A San Siro per chiudere il cerchio"

MilanNews.it

© foto di Federico De Luca

L'edizione di questa mattina de Il Tirreno, quotidiano toscano, titola su Giacomo Bonaventura e Riccardo Saponara, ex giocatori del Milan oggi in forza alla Fiorentina che sono stati protagonisti nell'ultima vittoria viola contro la Salernitana e ricoprono un ruolo sempre più da leader. Così recita il quotidiano: "Jack e Ricky rinascimento d'autore. A San Siro per chiudere il cerchio". Domenica alle 18 allo stadio San Siro il Milan ospiterà proprio la Fiorentina in quella che sarà l'ultima partita del 2022, prima della pausa per il Mondiale.