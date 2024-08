Il Torino si rinforza sulla fascia sinistra. Granata a un passo dal croato Sosa

Si dà da fare anche il Torino, primo avversario del Milan in campionato, con la partita in programma sabato 17. I granata, secondo quanto riportato da <i>Sky</i>, sono a un passo da Borna Sosa, esterno sinistro dell'Ajax. Il croato non rientra più nei piani del club olandese, dopo una sola stagione e l'accordo tra i club è molto vicino. Appare tuttavia improbabile che Sosa possa completare in tempo l'iter necessario per essere tesserato e schierato da Paolo Vanoli per la prima giornata di campionato.