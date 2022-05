Ilic: "Non abbiamo paura di nessuno, Milan compreso. Daremo il massimo per i tifosi"

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il giovane centrocampista dell'Hella Verona Ivan Ilic è stato intervistato su L'Arena, il più celebre quotidiano della città veneta. ll calciatore serbo ha potuto parlare anche della prossima sfida contro il Milan, domenica sera al Bentegodi: "Il Milan è una grande squadra, con grandi interpreti che si sta giocando lo scudetto. Anche a San Siro avevamo fatto una grandissima partita ma siamo stati sfortunati nel finale. So che c’è lo stadio pieno e ci sono pure dei miei amici. Ne siamo consapevoli e vogliamo fare il massimo per i nostri tifosi. Loro avranno lo scudetto come obiettivo ma noi vogliamo battere il record dei 54 punti in serie A. Sono convinto che ci riusciremo. Noi rispettiamo tutti ma non abbiamo paura di nessuno, Milan compreso".