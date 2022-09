Inter, Asllani lancia la sfida: "Scudetto? Certo che ci crediamo"

Fonte: tuttomercatoweb.com

Pronto a sostituire l'infortunato Brozovic nell'Inter, Kristjan Asllani parla a Tuttosport anche della stagione nerazzurra: "Certo che ci crediamo nello scudetto, per forza, giochiamo per quello. E in Champions dovremo giocare per vincere contro il Barcellona. Ma penseremo a loro quando arriverà la settimana della Champions e quella partita", ha detto il centrocampista classe 2002.