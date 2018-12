Inter, Ausilio: "Non ho letto il dispositivo sul Milan, ma gli auguro di uscire dalla morsa del FFP"

Nel corso della conferenza stampa tenuta in occasione del premio come Manager dell'anno, il ds dell'Inter Piero Ausilio ha parlato anche del Milan e del Fair Play Finanziario: "Non entro nelle polemiche - dice il dirigente nerazzurro -. Il fatto di avere paletti di 21 calciatori non è solo un problema di elementi iscrivibili, che noi abbiamo pagato durante il girone non potendo disporre di alcuni calciatori. Il problema insormontabile o quasi è economico, nel creare la lista. Non potevamo mettere dentro i giocatori indipendentemente dalla valutazione dell'allenatore, sono rimasti fuori perché erano fuori dalla lista di due anni prima ed erano quelli che erano costati di più. Non ho letto le pagine che riguardano il Milan, non ho voglia di farlo e auguro loro di uscirne presto".