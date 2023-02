Inter, Darmian avvisa il Milan: "I derby sono unici. Il ko dell'andata ci è rimasto dentro"

Fonte: tuttomercatoweb.com

Matteo Darmian, esterno dell'Inter, ha parlato così a DAZN in vista del derby di domenica contro il Milan:

Come vive il derby contro il Milan?

"I derby si vivono sempre in maniera particolare perché sono delle partite a sé, penso sia 'la partita' per quanto riguarda il tifoso interista piuttosto che milanista. Si respira un'aria differente rispetto alle altre partite: l'atmosfera a San Siro, la città... Si tratta di qualcosa di unico".

Ci racconti il derby perso 2-1 nella scorsa stagione...

"Quella partita è stata un po' particolare. Eravamo passati in vantaggio, poi non siamo riusciti a gestirlo, ci siamo fatti rimontare... In noi c'è sicuramente tanta voglia di rivalsa, non solo in riferimento a quella partita, penso anche al derby d'andata in questa stagione, che ci ha visti uscire sconfitti dal campo ed è sicuramente qualcosa che ci è rimasto dentro e vogliamo riscattare".