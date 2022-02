Inter, Dumfries snobba i rossoneri: "Del Milan non mi spaventa nessuno"

Denzel Dumfries, esterno dell'Inter, ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport nella quale ha parlato così del Milan in vista del derby di sabato: "Chi mi spaventa del Milan? Nessuno. Ma Zlatan è un grande, non devo aggiungere nulla, però non mi piace mai parlare troppo dei rivali: ripeto, il focus siamo noi".