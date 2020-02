Inter, Eriksen: "Non vedo l'ora che ci sia il derby di Milano"

Intervistato da Sky, Christian Eriksen ha dichiarato sul derby contro il Milan: "Non vedo l'ora che ci sia il derby di Milano. Ne ho sentito parlare molto anche se non l'ho mai visto. Ne ho visto solo qualche spezzone, ma mai la partita completa. Viverlo allo stadio sicuramente è diverso che guardarla in televisione. Mi dicono sia una partita molto intensa e molto importante per il resto della stagione. Sarà divertente".