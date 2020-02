Inter, Handanovic prova ad esserci per il derby. Verrà valutato giorno per giorno

La situazione fisica di Samir Handanovic in vista del derby, spiega la Gazzetta dello Sport, sarà valutata giorno per giorno. L'infrazione al mignolo non gli impedirà di allenarsi in questi giorni, ovviamente con l'ausilio di un tutore a protezione del dito, e una decisione in merito alla sua presenza nel derby sarà presa solo nelle ore precedenti il match. Non dovesse farcela, come a Udine, pronto il vice Padelli.