Inter, il piano di Inzaghi per il derby: attaccare subito e trovare il gol tranquillità

L'Inter riparte da un 2-0 a favore nel derby valido per la semifinale di ritorno di Champions League. Esattamente la stessa situazione vissuta ai quarti di finale contro il Benfica, con il successo per 0-2 in Portogallo che ha messo in discesa il doppio confronto.

Per questo, come riporta il Corriere della Sera, Simone Inzaghi ha ben chiara la strategia per conquistare la finale di Istanbul: ripartire come se il doppio confronto fosse sullo 0-0, attaccando fin dai primi minuti come all'andata e cercando il gol della tranquillità. L'eventuale finale di Champions sarebbe un traguardo straordinario in una stagione travagliata, ma che - almeno secondo le ultime dichiarazioni dell'ad Marotta - potrebbe chiudersi per il tecnico con la conferma in nerazzurro.